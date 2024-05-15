Предпринимателям упросят порядок уведомлений о ведении бизнеса

В Единый реестр предпринимательской деятельности будут автоматически подгружаться сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

С 31 мая начнет действовать постановление кабмина об упрощенном порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Согласно документу, будет создан Единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Этот новый информационный ресурс будет открытым и общедоступным.

Его запуск освободит бизнес от подачи в контролирующий орган ряда сведений:

об изменении места нахождения организации;

изменении места деятельности;

реорганизации;

изменении места жительства ИП и места деятельности.

Нужная информация автоматически загрузится в Единый реестр уведомлений из ЕГРЮЛ и ИГРИП.

Кроме того, сократили перечень работ и услуг, о начале выполнения/оказания которых необходимо подавать уведомление. Из него, в частности, исключили:

работы и услуги в области фотографии;

ремонт и обслуживание бытовой техники и компьютеров;

пошив и ремонт обуви и одежды;

перевозку грузов;

производство измерительных приборов и электроаппаратуры;

горные работы.

Это сделано в рамках защиты бизнеса от излишнего контроля и надзора.