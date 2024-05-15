Предпринимателям упросят порядок уведомлений о ведении бизнеса

С 31 мая начнет действовать постановление кабмина об упрощенном порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности. Согласно документу, будет создан Единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Этот новый информационный ресурс будет открытым и общедоступным.
Его запуск освободит бизнес от подачи в контролирующий орган ряда сведений:
об изменении места нахождения организации;
изменении места деятельности;
реорганизации;
изменении места жительства ИП и места деятельности.
Нужная информация автоматически загрузится в Единый реестр уведомлений из ЕГРЮЛ и ИГРИП.
Кроме того, сократили перечень работ и услуг, о начале выполнения/оказания которых необходимо подавать уведомление. Из него, в частности, исключили:
работы и услуги в области фотографии;
ремонт и обслуживание бытовой техники и компьютеров;
пошив и ремонт обуви и одежды;
перевозку грузов;
производство измерительных приборов и электроаппаратуры;
горные работы.
Это сделано в рамках защиты бизнеса от излишнего контроля и надзора.
Начать дискуссию