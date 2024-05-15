На поддержку инвестиционных проектов кабмин выделил больше 34 млрд рублей

В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» компании могут брать синдицированные кредиты на проекты дороже 3 млрд рублей.

В 2024 году по программе «Фабрика проектного финансирования» правительство дополнительно выделило 34 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку крупных инвестиционных проектов.

Предполагается, что такие инструменты будут стимулировать промышленный рост страны. Об этом сказано на сайте кабмина.

«Фабрику проектного финансирования» запустили в 2018 году. По этой программе компании могут получить синдицированные кредиты на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики.

Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ».