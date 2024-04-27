В России для финансистов запустят аналог международного экзамена CFA

Специалисты по финансам не могут продлить международные сертификаты и сдать экзамен его получение. Чтобы этого избежать, российские ассоциации запустят пилотный проект с аналогом сертификации CFA.

Председатель Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) Павел Пикулев и президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий рассказали о подготовке к отечественному экзамену на получение «сертификата финансового аналитика».

С весны 2022 года финансисты не могут продлить действующие международные сертификаты CFA, а также записаться на прохождение экзамена. Стоимость сертификата от 940 до 1 250 долларов. Кроме того, специалисту надо ежегодно оплачивать членские взносы в Ассоциации CFA. Об этом пишут «Ведомости».

Чтобы уйти от международной аттестации специалистов по финансам, российские ассоциации в конце 2024 года запустят свой пилотный проект. Экзамены будут проходить дважды в год, а сертификат НФА признают гарантией подтверждения знаний.

Экзаменационная программа и материалы для обучения будут утверждаться администратором совета, который выбирается каждые 3 года. Администратором может стать коммерческая организация с образовательной лицензией и опытом подготовки к сдаче экзаменов CFA.