Путин: доходы бюджета существенно выросли по сравнению с 2023 годом

Власти в 2024 году будут поддерживать инвестиционную активность бизнеса, чтобы удовлетворить потребности внутреннего спроса на продукцию.

В начале 2024 года макроэкономические показатели оказались выше прогнозов, а инфляция начала замедляться. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По итогам года ВВП страны может прибавить больше 3%. В 2023 году показатель валового внутреннего продукта вырос на 3,6%. Со слов президента, рост российской экономики в прошлом году оказался выше среднемировых темпов.

«Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за 3 месяца выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом», — сказал Путин.

В феврале 2024 года промышленное производство прибавило 8,5%, а в январе прирост составил 4,6%. Обрабатывающие отрасли повысили показатели в январе на 7,5%, а в феврале — на 13,5%.

Также президент добавил, что власти будут поддерживать деловую и инвестиционную активность, помогут открывать новые производства, в том числе высокотехнологичные. Это позволит создавать новые рабочие места и удовлетворять спрос внутреннего рынка за счет выпуска собственной продукции.

Предлагается вытеснять импорт не административными действиями, а за счет честной рыночной конкуренции.