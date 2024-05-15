Как в 2024 году будут идти проверки ККТ

В 2024 году в рамках проверок ККТ налоговики будут проводить профилактические и внеплановые контрольные мероприятия.

Как все это будет происходить, ФНС разъяснила в письме от 11.04.2024 № Д-5-20/55@.

Сначала проводят проверку без взаимодействия с контролируемым лицом в форме наблюдения.

Если выявлены нарушения, проводят профилактический визит в форме профилактической беседы по месту деятельности компании или по видео-конференц-связи (ВКС).

Кроме того, налоговики проводят обязательный профилактический визит при первичной регистрации ККТ.

Если у ФНС есть сведения о готовящихся нарушениях, то компании объявляют предостережение о недопустимости такого нарушения.

Если поступают жалобы от покупателей, то проводят документарные и выездные проверки.