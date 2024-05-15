Как в 2024 году будут идти проверки ККТ

Как все это будет происходить, ФНС разъяснила в письме от 11.04.2024 № Д-5-20/55@.
Сначала проводят проверку без взаимодействия с контролируемым лицом в форме наблюдения.
Если выявлены нарушения, проводят профилактический визит в форме профилактической беседы по месту деятельности компании или по видео-конференц-связи (ВКС).
Кроме того, налоговики проводят обязательный профилактический визит при первичной регистрации ККТ.
Если у ФНС есть сведения о готовящихся нарушениях, то компании объявляют предостережение о недопустимости такого нарушения.
Если поступают жалобы от покупателей, то проводят документарные и выездные проверки.
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