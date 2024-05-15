С 29 апреля — новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок

Их утвердил приказ ФНС от 21.02.2024 N СД-7-2/148@. Прежние форма и формат автоматически утратят силу.
В обновленную форму уведомления добавили раздел, в котором банки будут сообщать налоговикам, что не могут направить документы или информацию в 5-дневный срок. Это копии:
паспортов тех, которые вправе получать деньги со счетов клиента;
доверенностей на получение этих денег;
договоров на открытие счета, заявлений на его открытие или закрытие;
карточек с образцами подписей и оттиска печати;
А также сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента и др.
В форме уведомления также есть мелкие технические правки.
Соответствующим образом поправили электронный формат уведомления.
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