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С 1 мая в России переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

Сейчас на переводы себе и другим людям действует общий лимит СБП — 100 тысяч рублей в месяц.

Согласно новому закону, россияне смогут без комиссии переводить до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета между разными банками.

Новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций.

При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц.

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С 1 мая в России переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

Сейчас на переводы себе и другим людям действует общий лимит СБП — 100 тысяч рублей в месяц.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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