За физкультурные услуги не надо платить НДС

Услуги, оказанные населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий освобождены от НДС по статье 149 НК.

Но в НК не уточняется, какие именно услуги относятся к физкультурно-оздоровительным.

А раз так, надо ориентироваться на профильный закон — от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-07-07/24805.

В частности, по закону 329-ФЗ физкультурные мероприятия — это организованные занятия граждан физкультурой.

В свою очередь, физкультура — это совокупность ценностей, норм и знаний для физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни.