За физкультурные услуги не надо платить НДС

Но в НК не уточняется, какие именно услуги относятся к физкультурно-оздоровительным.
А раз так, надо ориентироваться на профильный закон — от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».
Об этом сообщает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-07-07/24805.
В частности, по закону 329-ФЗ физкультурные мероприятия — это организованные занятия граждан физкультурой.
В свою очередь, физкультура — это совокупность ценностей, норм и знаний для физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни.
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