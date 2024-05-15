США ввели новые санкции. В список попала авиакомпания «Победа»

Под новые санкции попали 29 физлиц и 250 компаний, в том числе из Азербайджана, Турции, ОАЭ и других стран.

1 мая 2024 года Минфин США ввел новые санкционные ограничения против российских физлиц и компаний. В список попали машиностроительные заводы, несколько оборонных предприятий и авиакомпания «Победа».

«Продолжающиеся нарушения контроля за экспортом компанией «Победа» и поддержка сетей уклонения от санкций способствуют и поощряют незаконные усилия России по получению авиационной техники и компонентов западного происхождения», — сказали в Госдепе США.

Всего в санкционный лист включили 250 организаций и 29 физических лиц. Ограничения коснулись предприятий из Азербайджана, Турции, ОАЭ и других стран.