Разработана новая стратегия цифровизации здравоохранения: у пациентов будут цифровые двойники

Распоряжением кабмина от 17.04.2024 № 959-р предусмотрена реализация 5 проектов. В их числе — создание на платформе ГосТех домена «Здравоохранение», цифровых двойников пациентов, медицинских помощников.

До 2030 года власти планируют внедрить в здравоохранении новые информационные технологии, в т. ч. нейротехнологии и искусственный интеллект, работу с большими данными, технологии беспроводной связи.

Среди показателей — доля дистанционных записей на прием к врачу, доля граждан-пользователей Госуслугами, доля телемедицинских консультаций на Госуслугах.

Прежнее распоряжение кабмина по этому вопросу 2021 года признано утратившим силу.