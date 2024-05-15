Материнский капитал разрешат использовать раньше, чем ребенку исполнится 3 года

Семьям хотят разрешить использовать маткапитал на улучшение жилищных условий, не дожидаясь 3-х лет со дня рождения ребенка.

В Госдуму внесли законопроект о раннем использовании материнского капитала на покупку жилья. Теперь семьи смогут направить средства на улучшение условий, не дожидаясь 3-х лет с момента рождения ребенка.

«Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что долгое ожидание выплат формирует «негативный социальный эффект в отношении к государству».

Сейчас право на материнский капитал возникает со дня рождения или усыновления ребенка, но оно может быть реализовано только через 3 года.

В качестве исключений маткапитал можно сразу направить на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, а также на покупку товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов, на оплату дошкольного образования и получение ежемесячных выплат.