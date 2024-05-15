Для госрегистрации ипотеки кредитный договор нужен не всегда

Росреестр разъяснил, в каком случае кредитный договор, из которого возникло обязательство, для государственной регистрации в Росреестре ипотеки можно не предоставлять.

Согласно письму Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.04.2024 № 14-3009-ТГ/24 «О существенных условиях договора об ипотеке», в таком договоре должны быть указаны предмет, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства.

Данное правило считается соблюденным, если в договоре об ипотеке описано каждое конкретное условие. Тогда кредитный договор, из которого возникло обязательство, для госрегистрации ипотеки можно не предоставлять.

Если же в договоре об ипотеке указано, что условия определены в кредитном договоре, из которого возникло обеспечиваемое ипотекой обязательство, с указанием его реквизитов и соответствующих пунктов, содержащих эти условия, то для для госрегистрации кредитный договор нужен.