В России нет повышенного налога на имущество, если в собственности сразу несколько объектов

ФНС рассмотрела вопрос о применении повышенного коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц при наличии в собственности у налогоплательщика нескольких объектов недвижимого имущества.

Согласно письму ФНС от 29.03.2024 № БС-2-21/4945@, НК не предусмотрено применение повышенного коэффициента для исчисления налога при наличии в собственности у плательщика нескольких объектов недвижимости.

Плательщиками налога признаются физлица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 401 НК. Это может быть жилой дом, квартира, комната, гараж, машина-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение.