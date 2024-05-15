Raiffeisen Bank начнет сокращать свой бизнес в России

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России, сообщают РБК и «Коммерсант».

По словам Йохана Штробля, банковская группа начнет выполнять соответствующее предписание Европейского центрального банка в третьем квартале 2024 года, «вряд ли раньше».

«Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год», — заявил Штробль в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Он также пояснил, что сокращение бизнеса в РФ подразумевает почти полную остановку кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями».

При этом Штробль отметил, что в RBI считают продажу российского бизнеса «самым быстрым и прозрачным» способом выхода с рынка. Он добавил, что за последние два года группа получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров.