Продавцы снизили наценку на социально значимые продукты до 6,4%

Стоимость социально значимых продуктов питания упала с 16 до 6,4%. На это повлияли ценовые соглашения, которые заключили региональные власти.

Федеральная антимонопольная служба в ежегодном докладе проанализировала динамику цен на социально значимые продукты в течение 2023 года. Средняя наценка резко упала с 16% до 6,4%.

К социально значимым продуктам относят более 20 товарных категорий, в том числе говядину, свинину, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко. Снизить цены помогли специальные соглашения, которые действуют в регионах. Об этом пишут «Известия».

«На середину марта 2024 года ценовые соглашения действуют в 35 регионах, они заключены с 9,4 тыс. организациями торговли, 46 производителями и 23 оптовыми организациями», — сообщает ФАС.

В 2023 году ФАС возбудила 18 дел и приняла 9 решений о нарушении антимонопольного законодательства, а также выдала продавцам и производителям 11 предостережений.