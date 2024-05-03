Более 90% селлеров на маркетплейсах неправильно ведут бухгалтерский и налоговый учет

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в 2021 году и раньше, столкнулись со штрафами и доначислениями от ФНС в 2024 году.

Свыше 90% продавцов неверно составляют бухгалтерскую и налоговую отчетность при работе на маркетплейсах. Об этом сказано в исследовании компании «Простые решения». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В группу риска попали предприниматели, которые зарегистрировали ИП в 2021 году и ранее, а также те, кто пользуется банковскими сервисами онлайн-бухгалтерии. С начала 2024 года они начали получать штрафы от ИФНС.

Больше 2 000 предпринимателей, которые обратились к консультантам, столкнулись с арестом счетов со стороны налоговиков. В 1 832 случаях это произошло из-за серьезных ошибок в бухгалтерском и налоговом учетах.

«Налоговое законодательство сложное, и нельзя при расчете единого налога или налога на прибыль полагаться только на поступления на расчетный счет. Учитываются все доходы, в том числе бартерные. Сложность в том, что онлайн-бухгалтерия основана на работе искусственного интеллекта, который не может учесть все нюансы, на сегодняшний день, это доступно только человеку», — сказала руководитель бухгалтерской консалтинговой компании «Простые решения» Вера Калистратова.

Сейчас ФНС проводит массовые проверки селлеров, которые работают на Wildberries. Как только практика сформируется, контролировать начнут продавцов, торгующих и на других площадках.

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