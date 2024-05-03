Более 90% селлеров на маркетплейсах неправильно ведут бухгалтерский и налоговый учет

Свыше 90% продавцов неверно составляют бухгалтерскую и налоговую отчетность при работе на маркетплейсах. Об этом сказано в исследовании компании «Простые решения». Результаты есть в распоряжении «Клерка».
В группу риска попали предприниматели, которые зарегистрировали ИП в 2021 году и ранее, а также те, кто пользуется банковскими сервисами онлайн-бухгалтерии. С начала 2024 года они начали получать штрафы от ИФНС.
Больше 2 000 предпринимателей, которые обратились к консультантам, столкнулись с арестом счетов со стороны налоговиков. В 1 832 случаях это произошло из-за серьезных ошибок в бухгалтерском и налоговом учетах.
«Налоговое законодательство сложное, и нельзя при расчете единого налога или налога на прибыль полагаться только на поступления на расчетный счет. Учитываются все доходы, в том числе бартерные. Сложность в том, что онлайн-бухгалтерия основана на работе искусственного интеллекта, который не может учесть все нюансы, на сегодняшний день, это доступно только человеку», — сказала руководитель бухгалтерской консалтинговой компании «Простые решения» Вера Калистратова.
Сейчас ФНС проводит массовые проверки селлеров, которые работают на Wildberries. Как только практика сформируется, контролировать начнут продавцов, торгующих и на других площадках.
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Комментарии2
"Свыше 90% продавцов неверно составляют бухгалтерскую и налоговую отчетность при работе на маркетплейсах" - открою секрет, много таких, которые ее вообще не составляют, а потом очень удивляются, что нужно было. Приятели клиента 25 апреля до ночи бежали с просьбой составить "какой-то там годовой отчет в налоговую" (декларацию по УСН).
ну хоть где-то ИИ не справляется. А то прям многое и многих заменит...