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Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся!». Самые нужные курсы по 3 690 рублей

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей! Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделаете шаг навстречу новой профессии. Начните лето с новыми силами, знаниями и совсем другим уровнем дохода.

Длинные выходные — это здорово, но и от ничегонеделания можно устать. Чтобы вы точно не заскучали, мы запускаем новую акцию!

Предлагаем провести праздники с двойной пользой — отвлекитесь от рутинных задач и начните изучать что-то новое.

Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей. 

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Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. 

Цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению различных форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Решение ВС: заказчик имеет право расторгнуть бессрочный госконтракт

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🌴 Из-за отпуска без содержания меняется рабочий год для основного отпуска

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10 вредных советов по сотрудничеству с самозанятыми: что приведет к проверке и переквалификации отношений

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Новые форматы счетов-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

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Как снизить нагрузку на бухгалтера при массовом сотрудничестве с самозанятыми

Привлекать внештатных сотрудников — практичное и выгодное для бизнеса решение. Но если компания сотрудничает с большим количеством таких специалистов, бухгалтеру приходится оформлять множество договоров, актов, платежек, следить за получением чеков от самозанятых. Как все успеть и при этом нигде не ошибиться?

Как снизить нагрузку на бухгалтера при массовом сотрудничестве с самозанятыми
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Интернет и IT

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Вдогонку к законопроекту об ужесточении условий выдачи сим-карт иностранцам Минцифры вносит поправки в КоАП со штрафами — для операторов, которые будут нарушать новые требования.

УК РФ

За три года стало на 43% больше дел о подделке документов

Самым популярным фейковым документом стали водительские удостоверения, на втором месте — паспорта РФ, а на третьем справки для получения субсидий и грантов.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Иностранные работники

Зачем иностранным сотрудникам продлевать рабочую визу после въезда в РФ? Разве ее не выдают сразу на год?

«Зачем иностранным сотрудникам продлевать рабочую визу после въезда в РФ? Разве ее не выдают сразу на год?» — это распространенный вопрос от наших клиентов. Отвечаем в этой статье.

Зачем иностранным сотрудникам продлевать рабочую визу после въезда в РФ? Разве ее не выдают сразу на год?
Банки

Суд арестовал активы JP Morgan и российской «дочки» Commerzbank

Под арест попали 100% акций, недвижимость и банковские счета Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».

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Факт премирования должен зависеть от выполнения нормативов, наличия убытков у компании

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Антимонопольное право

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Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Как сообщить клиенту о повышении стоимости бухгалтерского обслуживания

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Как сообщить клиенту о повышении стоимости бухгалтерского обслуживания
Маркетинг

Продавцы снизили наценку на социально значимые продукты до 6,4%

Стоимость социально значимых продуктов питания упала с 16 до 6,4%. На это повлияли ценовые соглашения, которые заключили региональные власти.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетплейсы

Более 90% селлеров на маркетплейсах неправильно ведут бухгалтерский и налоговый учет

Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в 2021 году и раньше, столкнулись со штрафами и доначислениями от ФНС в 2024 году.

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Клерк Бизнес
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