🔥 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся!». Самые нужные курсы по 3 690 рублей

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей! Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделаете шаг навстречу новой профессии. Начните лето с новыми силами, знаниями и совсем другим уровнем дохода.

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Предлагаем провести праздники с двойной пользой — отвлекитесь от рутинных задач и начните изучать что-то новое.

Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению различных форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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