₽ Заказать рекламу
Пользователи интернета

У TikTok может появиться представительство в России

Приложение с короткими видео TikTok может полностью и официально вернуться в РФ и соблюдать законодательство.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в ближайшее время в стране появится официальное представительство платформы с короткими видео TikTok.

«Возврат (TikTok) в Россию начинает представлять ощутимый бизнес-интерес. И очевидно, что официальное возобновление работы позволит TikTok зарабатывать здесь намного больше. Поэтому предположу, что открытие официального представительства платформы в РФ – вопрос ближайшего времени, как и возврат к соблюдению требований нашего законодательства», — сказано в телеграм-канале Горелкина.

В марте 2022 года платформа TikTok запретила пользователям из РФ запускать стримы, выкладывать и просматривать новые видео. Затем приложения для россиян удалили из App Store и Google Play.

Сейчас все функции TikTok стали доступны небольшой части пользователей из РФ, «чтобы оценить общественную реакцию и понять, какой вариант возобновления работы выбрать». Площадка может продолжать закрывать глаза на то, как люди обходят ограничения, или же официально вернуться в Россию и взять на себя обязанность соблюдать законодательство.

Комментарии

1
Законопроекты

Депутат предлагает официально продавать красивые госномера для автомобилей

Если власти начнут продавать автомобильные номера, то за первый год федеральный бюджет пополнится на 35 млрд рублей.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
IT-компании

IT-компаниям нужно до 1 июня подтвердить аккредитацию

С 8 мая до 1 июня IT-компании должны подтвердить госаккредитацию, указать долю доходов от профильной деятельности, а также внести сведения о продаже программ, включенных в реестр отечественного ПО.

Кредитование

Что нужно проверить компании перед тем, как обратиться за кредитом

Чаще всего кредиторы не предоставляют финансирование должникам из реестра ФССП, банкротам и тем, у кого плохая кредитная история.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Нематериальные активы

Бизнесу помогут оценить стоимость компании на рынке

Роспатент может создать универсальную методику оценки интеллектуальной собственности, в том числе НМА.

Декларация по налогу на прибыль

❗ В декларации по прибыли можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях. Иначе ИФНС не имела возможности провести камералку, говорит юрист

Чтобы в строке 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу, одной только первички недостаточно. Нужно, чтобы в декларациях прошлых лет этот убыток был отражен.

9
Бесплатно с Отпускные

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Антон Свирякин

Как исключить «недружественного» участника (акционера) из российской компании в 2024 году

Можно ли исключить недружественного участника (акционера) из российской компании без его согласия? Какие требования предъявляются к участникам (акционерам) российских компаний для обращения в суд с соответствующим заявлением и как это работает на практике? Каковы последствия исключения недружественного участника (акционера) из российской компании?

Компенсация за неиспользованный отпуск

Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск: разъяснение с примером

Можно уволиться по собственному желанию, уйдя в отпуск с последующем увольнением. Этот последний отпуск в стаж, дающий право на отпуск, не включается. За его дни компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО) не начисляют.

Кадры

В сфере туризма начался «тотальный кадровый голод»

Сейчас квалифицированных специалистов по туризму готовит только одна тревел-школа, которую запустили в 2024 году.

Воинский учет

Ведение воинского учета в организации в 2024 году

Все компании обязаны вести воинский учет. За нарушения в этой области предусмотрены административные штрафы. В нашей статье расскажем, какие документы следует разработать, какие сведения и в какие сроки необходимо предоставлять в военкоматы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Почему опасно подавать уточненку по ЕНП-уведомлению. 📑 «Ночной бухгалтер» № 1676

Уточненное уведомление задваивает начисление. Красивые номера для авто хотят продавать официально. Куда вы тратите деньги, желает знать Росстат. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Защита персональных данных

Бухгалтера могут уволить за разглашение информации о зарплате своих коллег

Кто в компании обрабатывает персональные данные сотрудников, тот и несет ответственность за их разглашение.

Разборы законов

1 273
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УК РФ

📄 За три года стало на 43% больше дел о подделке документов. Тех, которые чаще всего предъявляют, поясняет адвокат

Самым популярным фейковым документом стали водительские удостоверения, на втором месте — паспорта РФ, а на третьем справки для получения субсидий и грантов.

Личные финансы

Росстат будет по-новому следить за расходами россиян

На портале госзакупок появился контракт от Росстата на выполнение научно-исследовательской работы, которая изменит методику исследований финансового положения жителей страны.

Общество

Роскачество будет развивать автотуризм в России: как именно

Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует повысить качество оказываемых услуг в сфере автомобильного туризма в России.

2
Пользователи интернета

У TikTok может появиться представительство в России

Приложение с короткими видео TikTok может полностью и официально вернуться в РФ и соблюдать законодательство.

1
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее

Довольно частый вопрос новичков в ГОЗ — какие условия стоит прописать в контракте, заключенном в целях ГОЗ? Что важно учитывать?

Контракт в целях ГОЗ — читаем заранее
Павел Патрикеев
Оптимизация налогообложения

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Сегодня будет реальная история о том, как я вернул компанию владельцу после махинаций гендиректора за его спиной.

Генеральный директор «отжал» компанию, увел клиентов, а я помог собственнику все вернуть

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталия Лукина
Больничные

Больничный совпал с отработанным днем, с какого дня назначать пособие. Судебная практика

Интересное дело. Сотрудник после окончания рабочего дня почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Ему выдали больничный. А дальше началась путаница.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
8

Интересные материалы

УК РФ

Раскрыта новая многоходовая схема обналичивания денег

Сотрудники УМВД по Ивановской области выявили и задокументировали схему незаконного обналичивания денежных средств.