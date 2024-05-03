У TikTok может появиться представительство в России

Приложение с короткими видео TikTok может полностью и официально вернуться в РФ и соблюдать законодательство.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в ближайшее время в стране появится официальное представительство платформы с короткими видео TikTok.

«Возврат (TikTok) в Россию начинает представлять ощутимый бизнес-интерес. И очевидно, что официальное возобновление работы позволит TikTok зарабатывать здесь намного больше. Поэтому предположу, что открытие официального представительства платформы в РФ – вопрос ближайшего времени, как и возврат к соблюдению требований нашего законодательства», — сказано в телеграм-канале Горелкина.

В марте 2022 года платформа TikTok запретила пользователям из РФ запускать стримы, выкладывать и просматривать новые видео. Затем приложения для россиян удалили из App Store и Google Play.

Сейчас все функции TikTok стали доступны небольшой части пользователей из РФ, «чтобы оценить общественную реакцию и понять, какой вариант возобновления работы выбрать». Площадка может продолжать закрывать глаза на то, как люди обходят ограничения, или же официально вернуться в Россию и взять на себя обязанность соблюдать законодательство.