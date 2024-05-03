⚡️ Итоги дня: TikTok возвращается в Россию, CDEK доставляет автомобили, а IT-компании не договорились о создании российской операционки

Приложение TikTok полностью возобновило работу в России. Пользователи могут смотреть и публиковать видеоролики, однако у некоторых аккаунтов есть проблемы с доступом к полным функциям приложения.

Сервис CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Кореи. На сайте представлено около 180 моделей авто от более чем 20 зарубежных марок.

VK, Сбер и Яндекс не смогли договориться о создании совместной российской мобильной операционной системы. Они будут независимо разрабатывать ОС на базе Android.

Известные актеры, режиссеры и телеведущие будут учить московских школьников читать стихи. Видеоролики для школьников записали актер Даниил Спиваковский, телеведущая Эвелина Бледанс, дрессировщик Эдгард Запашный и другие известные личности.

В Крыму за вылов хищной рыбы будут платить по 5 000 рублей. В Черном море существует риск роста популяции групера — опасного средиземноморского хищника, который представляет угрозу для местной фауны.