⚡️ Итоги дня: TikTok возвращается в Россию, CDEK доставляет автомобили, а IT-компании не договорились о создании российской операционки

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
какой-то странный состав.... Такое очучение, что главное - это известная личность.
Если уж действительно.... То вроде бы как этим должны заниматься те, которые раньше "дикторами" назывались. Дрессировщик-то тут ваще причём? Или он выдрессирует так, что будешь через огненное кольцо прыгать? Блёданс.... у неё реально идеал дикторства? Она его в "масках-шоу" наработала?