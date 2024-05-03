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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: TikTok возвращается в Россию, CDEK доставляет автомобили, а IT-компании не договорились о создании российской операционки

Подготовили обзор главных событий дня — 3 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Приложение TikTok полностью возобновило работу в России. Пользователи могут смотреть и публиковать видеоролики, однако у некоторых аккаунтов есть проблемы с доступом к полным функциям приложения.

  • Сервис CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Кореи. На сайте представлено около 180 моделей авто от более чем 20 зарубежных марок.

  • VK, Сбер и Яндекс не смогли договориться о создании совместной российской мобильной операционной системы. Они будут независимо разрабатывать ОС на базе Android.

  • Известные актеры, режиссеры и телеведущие будут учить московских школьников читать стихи. Видеоролики для школьников записали актер Даниил Спиваковский, телеведущая Эвелина Бледанс, дрессировщик Эдгард Запашный и другие известные личности.

  • В Крыму за вылов хищной рыбы будут платить по 5 000 рублей. В Черном море существует риск роста популяции групера — опасного средиземноморского хищника, который представляет угрозу для местной фауны.

  • Госдума может отменить штраф за тонировку передних стекол машин. Сейчас за такой «тюнинг» предусмотрено наказание — 500 рублей. Главное требование, чтобы свет проходил в салон авто не меньше чем на 50% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Известные актеры, режиссеры и телеведущие будут учить московских школьников читать стихи. Видеоролики для школьников также записали актер Даниил Спиваковский, телеведущая Эвелина Бледанс, дрессировщик Эдгард Запашный и другие известные личности.

    какой-то странный состав.... Такое очучение, что главное - это известная личность.

    Если уж действительно.... То вроде бы как этим должны заниматься те, которые раньше "дикторами" назывались. Дрессировщик-то тут ваще причём? Или он выдрессирует так, что будешь через огненное кольцо прыгать? Блёданс.... у неё реально идеал дикторства? Она его в "масках-шоу" наработала?

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