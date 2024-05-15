Путин: Россия сохранит консервативный подход к планированию бюджета

Владимир Путин призвал экономистов в ближайшие 6 лет сохранить умеренный подход к планированию бюджета страны.

«Напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — сказал президент.

Также он добавил, что основные расходы государства нужно сконцентрировать на тех направлениях, которые сильнее всего влияют на качество жизни людей и благополучие российских семей. Средства будут выделять на развитие инфраструктуры, территорий, регионов и социальную сферу.