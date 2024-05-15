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Интеллектуальные права

Роспатент создаст сервис для расчета роялти

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) планирует создать цифровой сервис для расчета усредненных ставок роялти по отраслям.

Об этом сообщил руководитель ведомства Юрий Зубов на международной конференции ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика».

«Разумеется, для того, чтобы уверенно выходить на рынки для бизнеса и инвесторов очень важно понимать реальную стоимость своего интеллектуального продукта. Роспатент готов к созданию сервиса расчета роялти. Это поможет развивать систему кредитования и коммерциализации. Будет стимулировать рост трансфера разработок из науки в реальный сектор, позволит получать прибыль.

До 2022 года в России пользовались иностранными базами данных, которые позволяли понять среднюю ставку платы за пользование интеллектуальной собственностью по лицензионным соглашениям. Сейчас доступ к ним закрыт, нам нужно собственное решение в этой области. Мы разработали технические требования, чтобы запустить отечественный сервис среднеотраслевых ставок роялти. Сопутствующим решением станет разработка универсальной и простой методологии оценки интеллектуальных прав», — рассказал Зубов.

Ставка роялти — это размер периодических платежей по лицензионному договору и/или договору коммерческой концессии, устанавливаемый в процентах от объема продаж (базы роялти) продукции, маркированной товарным знаком.

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