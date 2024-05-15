Роспатент создаст сервис для расчета роялти

Об этом сообщил руководитель ведомства Юрий Зубов на международной конференции ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика».
«Разумеется, для того, чтобы уверенно выходить на рынки для бизнеса и инвесторов очень важно понимать реальную стоимость своего интеллектуального продукта. Роспатент готов к созданию сервиса расчета роялти. Это поможет развивать систему кредитования и коммерциализации. Будет стимулировать рост трансфера разработок из науки в реальный сектор, позволит получать прибыль.
До 2022 года в России пользовались иностранными базами данных, которые позволяли понять среднюю ставку платы за пользование интеллектуальной собственностью по лицензионным соглашениям. Сейчас доступ к ним закрыт, нам нужно собственное решение в этой области. Мы разработали технические требования, чтобы запустить отечественный сервис среднеотраслевых ставок роялти. Сопутствующим решением станет разработка универсальной и простой методологии оценки интеллектуальных прав», — рассказал Зубов.
Ставка роялти — это размер периодических платежей по лицензионному договору и/или договору коммерческой концессии, устанавливаемый в процентах от объема продаж (базы роялти) продукции, маркированной товарным знаком.
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