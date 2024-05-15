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Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов гражданам РФ

Без внушительного депозита и рабочего ВНЖ сделать это почти нереально по меньшей мере в двух банках: DenizBank и Emlak Katılım, — пишет РБК. С бизнес-платежами всё тоже непросто.

Турецкий банк DenizBank с начала года ужесточил условия открытия счетов россиянам, процедура стала почти невозможной даже с наличием вида на жительство, пишет РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают получать карты в банках республики.

DenizBank ранее открывал счета российским гражданам при наличии заграничного паспорта РФ, а сейчас таким клиентам необходимо предоставить ВНЖ и прописку в Турции, напомнила посредник Елена Чернышова. Теперь, как отмечает она, соблюдение этих условий не гарантируют открытие счета.

DenizBank из десяти заявок на открытие счета одобряет только одну, трудности возникают даже у россиян с наличием ВНЖ и прописки, также рассказал изданию посредник Сергей Овсянников. По его словам, банк делает исключения для клиентов с большим депозитом от $100 000 и выше. Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов также сообщил, что на вероятность открытия счета влияют личные договоренности с конкретным отделением, а также то, кто представляет клиента.

Ситуация с отказами может быть связана с рисками санкций, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. РФ сейчас является юрисдикцией с повышенным санкционным риском, а турецкие банки при открытии счетов тратят дополнительные ресурсы на проверку транзакций с точки зрения участия подсанкционных лиц или осуществления запрещенной с точки зрения западных санкций деятельности, пояснила она РБК.

  • 15 февраля РБК сообщил, что Denizbank разослал письма части клиентов с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Позже в банке пояснили, что это связано с внутренними процедурами, а не с санкциями.

  • В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В феврале «Ведомости» писали, что некоторые турецкие банки начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.

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Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов гражданам РФ

Без внушительного депозита и рабочего ВНЖ сделать это почти нереально по меньшей мере в двух банках: DenizBank и Emlak Katılım, — пишет РБК. С бизнес-платежами всё тоже непросто.

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