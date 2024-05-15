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Законопроекты

Конституционный Суд: сократилось число неисполненных решений

В 2023 году Госдума приняла 27 законов во исполнение решений КС. Осталось еще 44 постановления суда, которые законодателям нужно проработать.

Секретариат Конституционного Суда разместил отчет об исполнении его решений и поблагодарил законодателей за активность. В 2023 году было принято 27 законов, которые исполняют решения КС. На 1 апреля 2024 года в законопроектах нужно реализовать 44 постановления. В прошлом году таковых было 48, а в 2022 году — 50.

За 2023 год судьи приняли 28 решений, а общее число постановлений достигло 60 и стало рекордным для КС. В половине случаев суд только корректировал правоприменительную практику. Об этом пишет «Коммерсант».

«С точки зрения отслеживания исполнения решений КС весьма полезным видится обновление ранее представленной информации о внесении прокурорских протестов, в частности сведениями о выполнении органами государственной власти субъектов соответствующих предписаний и демонстрации итогов прокурорского реагирования», — сказано в отчете.

Проблемными стали 10 решений КС, вынесенные до 2019 года: законопроекты с их реализацией лежат в Госдуме больше пяти лет, а некоторые уже утратили актуальность.

Повторное рассмотрение инициатив часто затягивается. Например, в 2018 году Дума отклонила изменения в Жилищный кодекс о защите прав бывших родственников собственников приватизированного жилья. Такое решение суд принял еще в 2015 году, но только в ноябре 2024 года вышла новая версия проекта.

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