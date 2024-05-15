Силовики будут получать больше информации о пользователях интернета

Правоохранительные органы смогут получить от владельцев интернет-ресурсов номера сетевых портов пользователей, которые они используют для выхода в интернет. Это нужно, чтобы установить конкретного абонента, который публикует противоправный контент.

Минцифры хочет расширить перечень сведений о пользователях, которые собирают интернет-ресурсы, чтобы потом передать их силовым органам. Информация предоставляется по требованию.

В список сведений добавят номер сетевого порта пользователя и самого ресурса организатора хранения информации. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Сетевой порт представляет собой числовой идентификатор программы или процессов, которые отвечают за соединения на IP-адресе. Сейчас данные об IP-адресах уже сохраняются. Организатором хранения информации выступают владельцы сайтов, у которые есть коммуникация с пользователями. К таким ресурсам также относятся социальные сети, мессенджеры, облачные хранилища, видеохостинги, СМИ, онлайн-магазины и сайты знакомств.

«Внесение указанных изменений позволит значительно повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений, а также даст возможность ОРИ реализовывать эффективные механизмы предотвращения фактов неправомерного доступа к идентификаторам пользователей в коммуникационных интернет-сервисах», — говорится в пояснительной записке.

Минцифры также отметило, что правила хранения данных уже вступили в силу 1 июля 2018 года, а сейчас в них вносят «технические правки».