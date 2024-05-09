Изменился состав документов для получения налогового вычета за обучение

По расходам на образование с 1 января 2024 года в налоговую нужно принести справку об оплате услуг. Раньше для получения социального налогового вычета по НДФЛ были нужны платежные документы и договор.

Налогоплательщики имеют право получить вычет по НДФЛ за обучение. Начиная с 1 января 2024 года он предоставляется на основании справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган.

До этого момента документами, подтверждающими право на получение налогового вычета в сумме расходов по обучению, были договор с образовательным учреждением и платежные документы. Сама справка об оплате была не нужна, сказано в письме ФНС от 05.04.2024 № 20-21/043125@.

Также Налоговая служба предупреждает, что для проверки информации должностное лицо имеет право потребовать дополнительные подтверждающие документы.