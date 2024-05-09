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Социальный вычет

Изменился состав документов для получения налогового вычета за обучение

По расходам на образование с 1 января 2024 года в налоговую нужно принести справку об оплате услуг. Раньше для получения социального налогового вычета по НДФЛ были нужны платежные документы и договор.

Налогоплательщики имеют право получить вычет по НДФЛ за обучение. Начиная с 1 января 2024 года он предоставляется на основании справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган.

До этого момента документами, подтверждающими право на получение налогового вычета в сумме расходов по обучению, были договор с образовательным учреждением и платежные документы. Сама справка об оплате была не нужна, сказано в письме ФНС от 05.04.2024 № 20-21/043125@.

Также Налоговая служба предупреждает, что для проверки информации должностное лицо имеет право потребовать дополнительные подтверждающие документы.

Комментарии

1
  • Мирам

    Также Налоговая служба предупреждает, что для проверки информации должностное лицо имеет право потребовать дополнительные подтверждающие документы.

    правильно. поэтому было, есть и остается не только справка об оплате услуг.

    а так же договор, копия лицензии, платежный документ, справка о том, что студент обучается и иногда (в зависимости от ситуации) акт выполненных работ).

Социальный вычет

Изменился состав документов для получения налогового вычета за обучение

По расходам на образование с 1 января 2024 года в налоговую нужно принести справку об оплате услуг. Раньше для получения социального налогового вычета по НДФЛ были нужны платежные документы и договор.

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