Изменился состав документов для получения налогового вычета за обучение

Налогоплательщики имеют право получить вычет по НДФЛ за обучение. Начиная с 1 января 2024 года он предоставляется на основании справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган.
До этого момента документами, подтверждающими право на получение налогового вычета в сумме расходов по обучению, были договор с образовательным учреждением и платежные документы. Сама справка об оплате была не нужна, сказано в письме ФНС от 05.04.2024 № 20-21/043125@.
Также Налоговая служба предупреждает, что для проверки информации должностное лицо имеет право потребовать дополнительные подтверждающие документы.
Комментарии1
правильно. поэтому было, есть и остается не только справка об оплате услуг.
а так же договор, копия лицензии, платежный документ, справка о том, что студент обучается и иногда (в зависимости от ситуации) акт выполненных работ).