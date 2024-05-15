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Утилизационный сбор

Утверждены важные изменения по утилизационному сбору

Правительство приняло решение об индексации с 1 июля 2024 года утилизационного сбора на некоторые виды спецтехники и введении ряда изменений по нему.

Постановление кабмина от 27.04.2024 № 548 ввело с 1 июля 2024 года уплату утилизационного сбора для новых образцов бульдозеров, погрузчиков и других видов самоходной техники, а также индексацию действующих коэффициентов утильсбора.

Принято решение ввести утильсбор в отношении тяжелых бульдозеров, производство которых на территории России запущено концерном «Тракторные заводы» в 2023 году.

Проиндексированы действующие коэффициенты утильсбора для фронтальных погрузчиков. Выпуск такой техники уже наладили отечественные предприятия, в частности ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», которое в 2023 году заключило с Минпромторгом России специальный инвестиционный контракт.

Будет проиндексирован коэффициент утильсбора для трех категорий карьерных самосвалов различных мощностей.

Кроме того, теперь для гусеничных тракторов и гусеничных бульдозеров будет установлен единый коэффициент утильсбора. Это сделано в том числе для пресечения недобросовестной практики, согласно которой из-за разницы коэффициентов гусеничные бульдозеры регистрировали под видом гусеничных тракторов, поясняет Минпромторг.

Исключение сделано только для гусеничных тракторов, которые предназначены для сельхозработ – для них сохранили действующий коэффициент утильсбора.

Министерство предупредило, что корректность выбранного для оплаты утильсбора вида и категории техники будет отслеживаться с помощью системы электронных паспортов самоходных машин.

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