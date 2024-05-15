Центробанк разрешил инвесторам выводить деньги со счетов типа «С»

Если после 1 марта 2022 года в цепочке владения ценными бумагами не было представителей недружественных стран, то инвесторы могут вывести свои доходы со специальных счетов.

Российские инвесторы смогут выводить доходы по ценным бумагам со счетов типа «С», сказано на сайте ЦБ.

Если резиденты смогут подтвердить, что соблюдали требования при совершении сделок с ценными бумагами, по которым они хотят получить доход, то средства разрешат вывести. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Банка России.

Со 2 мая 2024 года с банковских и брокерских счетов «С» резиденты могут списывать выплаты, которые ранее были зачислены по ценным бумагам. Для получения средств нужно доказать, что в цепочке владения активами не было иностранцев из недружественных стран, либо операции с такими бумагами проходили после 1 марта 2022 года.