Юрлица смогут инициировать дела о банкротстве при долге в 2 млн рублей

Теперь в суд с заявлением о несостоятельности будет можно обращаться, если минимальная сумма требований кредиторов составляет 2 млн рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который повышает минимальную сумму требований кредиторов для возбуждения дела о банкротстве юридического лица. Порог повысили с 300 тыс. до 2 млн рублей.

Дело о банкротстве сельскохозяйственной организации можно завести при долгах от 3 млн рублей, пока что минимальная сумма требований составляет 500 тыс.

«При установлении такого порогового значения учитывается как возросшая стоимость судебных расходов при проведении процедур несостоятельности, так и необходимость пресечения злоупотреблений со стороны аффилированных кредиторов», — сказано в пояснительной записке.

Также в законопроекте уточняется порядок формирования выплаты арбитражному управляющему, процесс рассмотрения разногласий, заявлений, жалоб и иных обособленных споров в делах о банкротстве.

У Арбитражного суда будет право по своей инициативе назначить судебное заседание о завершении реализации имущества. Если арбитражный управляющий не подаст ходатайство о завершении этой процедуры, она будет считаться автоматически продленной на шесть месяцев.