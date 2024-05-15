Компаниям из новых регионов продлят срок включения в реестр МСП

Предприятия до 10 июня 2025 года смогут в особом порядке попасть в реестр под категорию «микропредприятие». Это позволит им получать господдержку.

Госдума во втором чтении приняла законопроект о продлении особого порядка включения в реестр МСП бизнеса из Донбасса и Новороссии. Предприниматели могут подготовить все документы до 10 июня 2025 года.

Особый порядок включения в реестр субъектов МСП компаний из новых регионов действует до 10 июня 2024 года. Это дает бизнесу право пользоваться различными мерами господдержки. За период действия Федерального закона № 292-ФЗ в реестр МСП в особом порядке внесены сведения о 5,6 тыс. юридических лиц. Проект оказался востребованным, поэтому его продлят еще на один год.

Особый порядок предполагает включение сведений о хозяйственных обществах, товариществах, партнерствах, производственных и потребительских кооперативах, крестьянских (фермерских) хозяйствах в реестр МСП под категорией «микропредприятие».

«Срок приведения учредительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации продлевается с 31 декабря 2023 года до 31 декабря 2024 года для юридических лиц, действующих на территориях ДНР, ЛНР и с 30 июня 2024 года до 30 июня 2025 года для юридических лиц, действующих на территориях Запорожской области, Херсонской области. В этой связи целесообразно продлить срок включения хозяйствующих субъектов в реестр МСП в особом порядке по 10 июня 2025 года», — сказано в пояснительной записке.

Также в законопроекте уточняют особенности определения категории субъекта МСП для юрлиц из новых регионов, которые были включены в ЕГРЮЛ с 1 декабря 2023 года.

С 10 июля 2024 года информацию о юрлицах из новых регионов, зарегистрированных до 1 декабря 2023 года, будут вносить в реестр МСП в общем порядке.