ФТС: порог беспошлинного ввоза в 200 евро — «очень льготный»

Дополнительные доходы госбюджета России от снижения порога беспошлинного ввоза в 2024 году оцениваются в 3,5 млрд рублей.

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдова в интервью на полях 78-ого заседания СРТС СНГ в Узбекистане сказал, что Таможенная служба ежедневно собирает порядка 25 миллиардов рублей таможенных сборов и платежей от электронной торговли.

«Речь идет о том, что и порог 200 (евро) очень льготный. Потому что можно купить костюм, можно купить несколько рубашек, можно купить две пары ботинок — а это, по сути, все то, что не будет произведено на нашей территории», — добавил Давыдов.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц вернулся к уровню 200 евро (и весом до 31 кг). Ранее он был временно увеличен до 1000 евро.

Это касается товаров для личного пользования, которые доставляют физлицам из-за границы в международных почтовых отправлениях и экспресс-перевозчиками.