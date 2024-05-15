Для опекунов и родителей-опекунов установлен разный размер стандартного вычета

Вычеты по НДФЛ на детей составляют 1 400 на первого и второго ребенка и 3 000 на третьего и последующих детей. Они одинаковые как для родных родителей, так и приемных и опекунов. Но с вычетом на детей инвалидов – другая история.

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.04.2024 № БС-4-11/5095@.

Размеры стандартных вычетов на детей смотрите в нашей таблице

Категория ребенка Родитель Супруг (супруга) родителя Усыновитель Опекун Попечитель Приемный родитель Супруг (супруга) приемного родителя Первый ребенок: до 18 лет

до 24 лет, если студен-очник

в любом возрасте, если недееспособный 1 400 1 400 Второй ребенок: до 18 лет

до 24 лет, если студен-очник

в любом возрасте, если недееспособный 1 400 1 400 Третий и последующий ребенок: до 18 лет

до 24 лет, если студен-очник

в любом возрасте, если недееспособный 3 000 3 000 Ребенок-инвалид до 18 лет или до 24 лет, если студент и инвалид 1 или 2 группы 12 000 6 000

Если же родитель назначен опекуном недееспособного ребенка до 24 лет, который является инвалидом, то вычет будет:

либо 1 400, либо 3 000 руб. — в зависимости от очередности рождения;

и еще 12 000 руб. — как родителю ребенка-инвалида.

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