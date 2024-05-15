Для опекунов и родителей-опекунов установлен разный размер стандартного вычета

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.04.2024 № БС-4-11/5095@.
Размеры стандартных вычетов на детей смотрите в нашей таблице
Категория ребенка
Родитель
Супруг (супруга) родителя
Усыновитель
Опекун
Попечитель
Приемный родитель
Супруг (супруга) приемного родителя
Первый ребенок:
1 400
1 400
Второй ребенок:
1 400
1 400
Третий и последующий ребенок:
3 000
3 000
Ребенок-инвалид до 18 лет или до 24 лет, если студент и инвалид 1 или 2 группы
12 000
6 000
Если же родитель назначен опекуном недееспособного ребенка до 24 лет, который является инвалидом, то вычет будет:
либо 1 400, либо 3 000 руб. — в зависимости от очередности рождения;
и еще 12 000 руб. — как родителю ребенка-инвалида.
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