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Стандартный вычет

Для опекунов и родителей-опекунов установлен разный размер стандартного вычета

Вычеты по НДФЛ на детей составляют 1 400 на первого и второго ребенка и 3 000 на третьего и последующих детей. Они одинаковые как для родных родителей, так и приемных и опекунов. Но с вычетом на детей инвалидов – другая история.

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.04.2024 № БС-4-11/5095@.

Размеры стандартных вычетов на детей смотрите в нашей таблице

Категория ребенка 

Родитель

Супруг (супруга) родителя

Усыновитель

Опекун

Попечитель

Приемный родитель

Супруг (супруга) приемного родителя

Первый ребенок:

  • до 18 лет

  • до 24 лет, если студен-очник

  • в любом возрасте, если недееспособный

1 400

1 400

Второй ребенок:

  • до 18 лет

  • до 24 лет, если студен-очник

  • в любом возрасте, если недееспособный

1 400

1 400

Третий и последующий ребенок:

  • до 18 лет

  • до 24 лет, если студен-очник

  • в любом возрасте, если недееспособный

3 000

3 000

Ребенок-инвалид до 18 лет или до 24 лет, если студент и инвалид 1 или 2 группы

12 000

6 000

Если же родитель назначен опекуном недееспособного ребенка до 24 лет, который является инвалидом, то вычет будет:

  • либо 1 400, либо 3 000 руб. — в зависимости от очередности рождения;

  • и еще 12 000 руб. — как родителю ребенка-инвалида.

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