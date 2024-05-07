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НДС

Минфин: есть ли пониженный НДС на замороженные булочки

Продовольственные товары облагаются НДС по пониженной ставке 10%, если они включены в перечень. В частности, там есть хлебобулочные изделия.

Этот перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Продукты там идут с кодами ОКПД 2.

В перечне есть код ОКПД 2 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». Он включает в себя код ОКПД 2 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».

Поэтому при реализации замороженных хлебобулочных изделий будет ставка НДС 10%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-07-07/6076.

Комментарии

3
    • бух2007

      а если булочка будет мокрая, то 20% ?

      ) вообще 10% для сухих и замороженных. Поэтому мокрые булки экономически не выгодны)

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        мало того что они не вкусные, так с них ещё и налог повышенный! )))))))))))))))))

        я ваще поражаюсь последнее время этой теме.

        Жили мы жили 30 лет с этим НДСом. Был определённый перечень товаров с пониженной ставкой. И всё с ним было ясно и понятно. И лишних вопросов особо не возникало....

        И вдруг.... Откуда в последнее время взялись все эти рассуждалки на тему как зерно будет использоваться, сожрут его или закопают, кто сожрёт человек или животное (а если сожравший хоть и выглядит вроде как человек, но на самом деле он натуральное животное),, а пожарили или замочили, горячее оно или холодное, размололи-порезали или куском проглотили..... а жевали сколько раз - надо бы уточнить.....

        бред сумасшедшего какой-то....

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Минфин: есть ли пониженный НДС на замороженные булочки

Продовольственные товары облагаются НДС по пониженной ставке 10%, если они включены в перечень. В частности, там есть хлебобулочные изделия.

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