Минфин: есть ли пониженный НДС на замороженные булочки

Продовольственные товары облагаются НДС по пониженной ставке 10%, если они включены в перечень. В частности, там есть хлебобулочные изделия.

Этот перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Продукты там идут с кодами ОКПД 2.

В перечне есть код ОКПД 2 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». Он включает в себя код ОКПД 2 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».

Поэтому при реализации замороженных хлебобулочных изделий будет ставка НДС 10%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-07-07/6076.