Минфин: есть ли пониженный НДС на замороженные булочки

Этот перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.
Продукты там идут с кодами ОКПД 2.
В перечне есть код ОКПД 2 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». Он включает в себя код ОКПД 2 10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».
Поэтому при реализации замороженных хлебобулочных изделий будет ставка НДС 10%.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.01.2024 № 03-07-07/6076.
Комментарии3
а если булочка будет мокрая, то 20% ?
) вообще 10% для сухих и замороженных. Поэтому мокрые булки экономически не выгодны)
мало того что они не вкусные, так с них ещё и налог повышенный! )))))))))))))))))
я ваще поражаюсь последнее время этой теме.
Жили мы жили 30 лет с этим НДСом. Был определённый перечень товаров с пониженной ставкой. И всё с ним было ясно и понятно. И лишних вопросов особо не возникало....
И вдруг.... Откуда в последнее время взялись все эти рассуждалки на тему как зерно будет использоваться, сожрут его или закопают, кто сожрёт человек или животное (а если сожравший хоть и выглядит вроде как человек, но на самом деле он натуральное животное),, а пожарили или замочили, горячее оно или холодное, размололи-порезали или куском проглотили..... а жевали сколько раз - надо бы уточнить.....
бред сумасшедшего какой-то....
Силуанов головой ударился? о голову игогорова?