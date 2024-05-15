Малый и средний бизнес в новых регионах получит поддержку на 3,7 млрд рублей

Выделенные средства пойдут на развитие центров «Мой бизнес», а также на финансирование организаций, который выдают бизнесу льготные кредиты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому самозанятые, малые и средние предприятия из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат федеральное финансирование в размере 3,7 млрд рублей.

На эти средства будут развиваться центры «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить все нужные услуги по принципу «одного окна». Кроме того, финансирование государственных и региональных организаций в новых регионах даст возможность представителям МСП получать льготные кредиты.

Недавно мы писали, что Госдума во втором чтении приняла законопроект, который продлит бизнесу в новых регионах особый порядок включения в реестр МСП — до 10 июня 2025 года.