Займы сельхозкооперативов разрешили погашать новым способом

Заемщики могут погасить кредиты, выданные потребительскими и сельхозкооперативами на строительство и покупку жилья, за счет средств материнского капитала.

Центробанк ввел новое требования к кредитным потребительским и сельхозкооперативам: теперь выданные ими займы можно погашать средствами маткапитала. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Пайщики смогут погашать кредиты на строительство или приобретение жилья с помощью средств маткапитала. С 1 апреля 2023 года такие займы могут выдать только кооперативы, которые соответствуют требованиям ЦБ.

С 1 января 2024 года материнским капиталом можно погасить не больше 60% всех объемов кредитования.

Указание ЦБ вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.