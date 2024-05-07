Озвучены цели развития РФ до 2030 года: жизнь будет дольше, бедных будет меньше

Основные национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года утвердил свои указом Президент.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Цели такие:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

комфортная и безопасная среда для жизни;

экологическое благополучие;

устойчивая и динамичная экономика;

технологическое лидерство;

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Продолжительности жизни должна вырасти до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Также запланировано повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.

Уровень бедности должен снизиться ниже 7% к 2030 году.