Что такое оборачиваемость активов и как ее рассчитать бухгалтеру

В активы компании входят:
имущество бизнеса — недвижимость, материалы, оборудование, товары и другое;
наличные деньги и средства на банковских счетах;
нематериальные активы, куда входят торговые марки, изобретения, лицензии, программное обеспечение и др.;
дебиторская задолженность.
Оборачиваемость активов — важный показатель активности компаний, он показывает какую выручку приносить 1 рубль, вложенный в активы бизнеса. Оборачиваемость важно оценивать, чтобы принимать решения, которые позволят увеличить прибыль и продажи.
Коэффициент оборачиваемости активов — это соотношение объема выручки (ВА) за конкретный период к средней стоимости актива в это же время (АС). Его считают по формуле: ВА / АС.
При хорошей оборачиваемости коэффициент будет больше, чем при меньших оборотах. В основном торговые фирмы имеют высокие значения, тогда как коэффициент промышленных предприятий меньше.
Оборачиваемость можно рассчитать по всем активам и отдельно по каждому. Показатели оборачиваемости фирмы за год можно определить с помощью сведений из бухгалтерской отчетности. Сумма выручки отражена в строке 2110 «Отчета о финансовых результатах».
Среднегодовая стоимость активов также рассчитывается по строке 1600 «Бухгалтерского баланса». Нужно сложить данные на начало и конец периода и разделить на два.
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