Налоговая просит документы. Как ответить на требование

Во время камеральной или выездной проверки инспекторы могут запросить у предпринимателей дополнительные документы. Для этого они присылают требования, где указывают:
основание, по которому направлено требование — ст. 93 НК;
срок передачи в ИФНС документов;
какие именно нужны документы или информация.
Налоговики могут потребовать любые документы в неограниченном количестве. Важно проверить, чтобы их даты относились к запрашиваемому периоду. В ответ на такое требование нужно прислать в ИФНС бумажные копии документов. Знакомиться с оригиналами инспекторы имеют право только в офисе налогоплательщика.
После окончания проверки налоговая не имеет права запрашивать информацию.
У компании могут запросить документы о сделках с контрагентами, когда ведется встречная проверка в отношении партнеров. Если ее проводит инспекция, в которой бизнес не стоит на учете, то вместе с требованием пришлют копию поручения об истребовании документов, где сказано по какой причине ИФНС запрашивает информацию именно у вашей организации.
Научитесь отвечать на требования ФНС и разберитесь, какие требования налоговиков незаконны. Подключайтесь к вебинару «Как отвечать на требования ИФНС».
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
На вебинаре рассмотрим:
какие требования законны, а какие нет;
как ответить правильно;
какие требования должны вызывать обеспокоенность, а какие нет;
как правильно отказать в представлении документов и не получить при этом штраф.
Ждем вас на вебинаре16 мая в 11:00 мск!
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