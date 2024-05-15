Налоговая просит документы. Как ответить на требование

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Узнайте, что вправе запросить ИФНС и каким образом нужно представлять документы.

Во время камеральной или выездной проверки инспекторы могут запросить у предпринимателей дополнительные документы. Для этого они присылают требования, где указывают:

основание, по которому направлено требование — ст. 93 НК;

срок передачи в ИФНС документов;

какие именно нужны документы или информация.

Налоговики могут потребовать любые документы в неограниченном количестве. Важно проверить, чтобы их даты относились к запрашиваемому периоду. В ответ на такое требование нужно прислать в ИФНС бумажные копии документов. Знакомиться с оригиналами инспекторы имеют право только в офисе налогоплательщика.

После окончания проверки налоговая не имеет права запрашивать информацию.

У компании могут запросить документы о сделках с контрагентами, когда ведется встречная проверка в отношении партнеров. Если ее проводит инспекция, в которой бизнес не стоит на учете, то вместе с требованием пришлют копию поручения об истребовании документов, где сказано по какой причине ИФНС запрашивает информацию именно у вашей организации.

Научитесь отвечать на требования ФНС и разберитесь, какие требования налоговиков незаконны. Подключайтесь к вебинару «Как отвечать на требования ИФНС».

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Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

На вебинаре рассмотрим:

какие требования законны, а какие нет;

как ответить правильно;

какие требования должны вызывать обеспокоенность, а какие нет;

как правильно отказать в представлении документов и не получить при этом штраф.

Ждем вас на вебинаре16 мая в 11:00 мск!