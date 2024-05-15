Как ускорить оборачиваемость активов и помочь бизнесу получать больше прибыли

Пересмотр активов поможет компании больше зарабатывать. Для этого нужно оптимизировать товарно-материальные ценности, уменьшать дебиторскую задолженность и внедрять новые технологии.

Выход на максимально возможный уровень оборачиваемости активов позволит добиться эффективного управления компанией.

Это можно сделатьс помощью оптимизации товарно-материальных ценностей на складах и в незавершенном производстве. Нужно провести инвентаризацию запасов, ликвидировать или продать неиспользуемые ресурсы, а также провести работу по улучшению материально-технического снабжения.

Чтобы увеличить продажи готовой продукции, стоит пересмотреть деятельность отдела по рассылке коммерческих предложений, который заключает договоры с покупателями. Важно правильно организовать логистику и автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы.

Выжать максимум из активов компании можно путем уменьшения дебиторской задолженности. Контролируйте платежи от контрагентов и постоянно мониторьте исполнение текущих обязательств.

Внедрение новых технологий и рационализаторских решений позволит снизить расходы компании, поскольку большинство процессов можно автоматизировать.

Бухгалтер, который умеет грамотно выстраивать финансовые модели бизнеса, повышает свою востребованности и становится незаменимым для руководства. Вы можете развивать компанию, а не обслуживать ее. Получите нужные знания на вебинаре «Финмодель бизнеса: как составить и что учесть».

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Онлайн-тренинг проведет Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов».

На вебинаре вы узнаете:

о финансовых моделях, какие есть способы управлять дебиторкой и кредиторкой;

как составлять и использовать распределение денежных потоков в течение года, использовать в разных случаях заемный и внутренний капитал;

где грань между главбухом и финдиром, и на какие инструменты стоит обращать внимание уже сейчас.

Ждем вас на вебинаре16 мая в 15:00 мск!