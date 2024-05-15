Путин: через 6 лет смертность от ДТП должна снизиться в 1,5 раза

В рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» президент поставил задачу снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сразу после инаугурации Путин подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В частности, он предусматривает снижение смертности от ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Вдобавок должна быть увеличена к 2030 году в агломерациях и городах доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, — не менее чем до 85%.

Также должно произойти увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям:

федеральных автодорог и дорог крупнейших городских агломераций — не менее чем до 85%;

опорной сети автодорог – не менее чем до 85%;

автодорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60%.

Ранее мы писали, что к 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья.