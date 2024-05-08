К 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья

Президент установил целевые показатели и задачи для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Сразу после инаугурации Путин подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» он поставил, в частности, следующие целевые показатели и задачи:

обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 ;

обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года;

устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

повышение доступности жилья на первичном рынке;

реализация программы модернизации ЖКХ и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году;

строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2000 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.

Ранее мы писали, что к 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей и они будут меньше болеть.