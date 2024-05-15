Половина инвесторов решила продать заблокированные акции

Клиенты брокеров с небольшими инвестиционными портфелями подают заявки на участие в обмене замороженными активами. Более состоятельные инвесторы не укладываются в лимит Инвестиционной палаты и пытаются получить контроль через западных регуляторов.

Больше половины инвесторов, у которых в портфеле есть замороженные активы, примут участие в процедуре их обмена. Заявку можно подать только для иностранных ценных бумаг стоимостью до 100 000 рублей. Срок подачи заявлений заканчивается 8 мая 2024 года.

Обмен будет проходить следующим образом: Инвестиционная палата принимает заявки от российских инвесторов, до 31 мая сформирует лоты, которые будут проданы иностранным покупателям на основании их заявлений.

До 5 июля нерезиденты смогут заявить о своем желании участвовать в обмене. Затем Инвестпалата проведет нужные расчеты до 29 июля, а сам выкуп активов завершится до 1 сентября.

Как пишут «Известия», интерес к обмену проявляют частные инвесторы с небольшими портфелями: средний размер их заявок составляет около 50 000 рублей. Состоятельные клиенты брокеров не укладываются в установленный лимит в 100 тысяч. Они пытаются разблокировать свои ценные бумаги, получив специальные лицензии от западных регуляторов.

«Для инвесторов с небольшим портфелем более предпочтительным вариантом будет участие в обмене активов, для крупных инвесторов — обращение за лицензией», — сказал юрист Delcredere Артем Касумян.

Несмотря на то, что больше 100 инвесторов уже получили разрешение на управление своими активами, вывести средства в РФ все еще проблематично из-за санкций.