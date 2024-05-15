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Русские офшоры (САР)

Компаниям сохранят особые условия для переезда в «русские офшоры»

До 2025 года иностранные компании смогут не прилагать документы, которые невозможно предоставить из-за ограничений. Всего в САР переехало 390 организаций.

Минэкономразвития подготовило проект постановления о продлении упрощенного порядка перерегистрации иностранных компаний с российским участием в специальных административных районах — САР. Он будет действовать до конца 2025 года.

Сейчас иностранный бизнес при оформлении резидентства в САР может не прилагать некоторые документы, если их невозможно предоставить. Например, информацию о госрегистрации иностранной компании и копию устава при госрегистрации в порядке редомициляции.

«Данная мера впервые введена была в марте 2022 года и подтвердила свою эффективность и востребованность у компаний, принимающих решения о "переезде" в САР. Продление возможности предоставления копий документов, а также объяснения причин непредоставления ряда документов при редомициляции будет и далее способствовать увеличению количества компаний, которые смогут переехать в САР», — сказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

К специальным административным районам относятся острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. По данным на 31 марта 2024 года общее число участников САР составило 390, их них 298 компаний переехали на остров Октябрьский, а 92 — на остров Русский.

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Русские офшоры (САР)

Компаниям сохранят особые условия для переезда в «русские офшоры»

До 2025 года иностранные компании смогут не прилагать документы, которые невозможно предоставить из-за ограничений. Всего в САР переехало 390 организаций.

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