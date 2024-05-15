Власти обсудят с бизнесом изменения в налоговой системе

На следующей неделе Минфин предложит предпринимателям и парламенту идеи по «донастройке» налогов.

Минфин планирует после майских праздников обсудить с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

«На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — заявил «РИА Новостям» и. о. главы министерства финансов Антон Силуанов.

Недавно мы писали, что Силуанов готов предложить бизнесу идеи по «донастройке» фискальной системы. Изменения планируют принять в весеннюю сессию.

В послании Федеральному собранию Путин предложил модернизировать фискальную систему и сделать так, чтобы налоговое бремя справедливо распределялось.