Президент: к 2030 году нужно сортировать 100% отходов

Сразу после инаугурации глава государства подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Среди них — формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году:
сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов;
захоронение не более 50% таких отходов;
вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.
Предусмотрено поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха.
Ранее мы писали, что к 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья.
Комментарии2
давайте сразу уголовку для тех кто не сортирует!
Так вот зачем каждому по 38 кв. м. жилплощади, чтоб было где мусор сортировать