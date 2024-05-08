Президент: к 2030 году нужно сортировать 100% отходов

Сразу после инаугурации глава государства подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Среди них — формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году:

сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов;

захоронение не более 50% таких отходов;

вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Предусмотрено поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Ранее мы писали, что к 2030 году на одного человека должно быть не менее 33 кв. метров жилья.