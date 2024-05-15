Вице-премьер Белоусов: ключевая ставка снизится до 6-7%

Снижение ключевой ставки Центробанка запланировано к 2027 году, а пока что экономика должна приспособиться к структурным изменениям.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что к 2027 году Центробанк снизит ключевую ставку до 6-7%. А пока она будет держаться на высоком уровне.

«Она (ключевая ставка) будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот, где-то вот в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году», — сказал Белоусов.

Также он добавил, что российской экономике нужно приспособиться к структурным изменениям, поэтому с декабря 2023 года ключевая ставка Центробанка сохраняется на уровне 16% годовых.