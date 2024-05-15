Суд признал законными выводы ФАС о дорожном картеле

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 организаций из Ростовской и Волгоградской областей. Компании заключили картельное соглашение на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
Нарушение закона о защите конкуренции привело к поддержанию цен на торгах. Общий размер начальных цен тендеров составил больше 24 млрд рублей.
Средства на проведение работ были выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сказано на сайте ФАС.
Предприятия попытались обжаловать решение ФАС в суде, но Арбитражный суд Москвы встал на строну антимонопольного органа.
Начать дискуссию