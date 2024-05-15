Единственных учредителей ООО не будут освобождать от взносов на ОПС

В Минфин поступило предложение освободить от страховых взносов на ОПС директоров-единственных учредителей микробизнеса, которые к тому же – пенсионеры. Но Минфин ответил отказом.

Взносы на ОПС – это обязательные платежи для обеспечения прав граждан на получение страховых пенсий, фиксированных выплат к ним и социальных пособий на погребение.

При этом у взносов есть индивидуальная часть тарифа и солидарная. То есть уплата взносов затрагивает не только права конкретного человека.

Часть денег идет не на ИЛС человека, а в общий котел – для нынешних пенсионеров.

Поэтому отменять взносы для пенсионеров-учредителей не будут.

Также в письме от 24.01.2024 № 03-15-05/5652 Минфин не поддержал идею освободить ИП-пенсионеров со стажем более 30 лет от фиксированных взносов.

Аналогичный отказ по ИП-пенсионерам также содержится в письме от 23.01.2024 № 03-15-05/4900.