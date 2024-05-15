Болгария не выдает россиянам шенгенские визы

С конца апреля визовые центры Болгарии начали принимать документы на оформление национальных виз по биометрии, но шенген все еще не выдают.

С 31 марта 2024 года Болгария вступила в Шенгенскую зону. Тогда же ожидалось, что она начнет выдавать туристам шенгенские визы, однако она начала оформлять только национальные визы типа С.

Это значит, что по полученной визе можно въехать только в Болгарию, а путешествие по всей Европе организовать не получится.

«Прием на болгарскую шенгенскую визу пока не осуществляется. О возможном начале приема на шенгенскую визу в Болгарию пока информации нет. Кроме того, для подачи документов на данный момент необходимо сдавать биометрические данные», — сказано на сайте Ассоциации туроператоров.

При этом, чтобы получить национальную визу в Болгарию, нужно сдавать биометрию. Раньше таких требований не было. Также визовые центры ввели ограничения для подачи документов. В Москве каждый день выдают не больше 50 паспортов. Запись на подачу документов открывается только два раза в месяц — 1 и 15 числа.

Жителям регионов с июля 2023 года приходится обращаться в московский визовый центр, поскольку возникли сложности с оплатой консульского сбора.