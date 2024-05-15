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Экономика России

Поставлена задача войти в число 25 ведущих стран мира по роботизации

Для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» президент поставил задачу по плотности роботизации.

К 2030 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Это следует из указа о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который сразу после инаугурации подписал Путин.

Также стоит задача формировать сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создать необходимую инфраструктуру для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков.

Должна увеличиться доля креативных (творческих) индустрий в экономике.

Ранее мы писали, какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям.

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По каждому принятому сотруднику нужно отчитаться в СФР — заполнить подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Даём пошаговую инструкцию для отчётов 2024 года.

Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Поставлена задача войти в число 25 ведущих стран мира по роботизации

Для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» президент поставил задачу по плотности роботизации.

Клерк
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КоАП РФ

Таможенная служба назвала самые распространенные предметы правонарушений

По линии административного производства таможенные органы ФТС России возбудили 40 625 дел. Из них почти половина приходится на юридических лиц — 17 923.

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Индивидуальный предприниматель

ИП на упрощенке переехал в новый регион: как платить налог и сдавать отчетность. Риски фиктивной миграции

Встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя можно только в ИФНС по месту жительства гражданина. Рассказываем, что делать ИП на УСН при смене адреса проживания: как встать на учет, куда отчитываться и платить «упрощенный» налог, какие ставки применять, какие риски могут возникнуть.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Опубликован отчет о бесплатной юридической помощи за прошлый год

Минюст подготовил доклад о реализации государственной политики в области обеспечения граждан РФ бесплатной юридической помощью в 2023 году.

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QRService
Система быстрых платежей

Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах

Рассказываем, в чем особенность приема оплаты по СБП в сфере услуг — в фитнес-центрах, салонах, автосервисах и на автомойках — и как удобно его организовать.

Как организовать прием оплаты по СБП в сфере услуг: фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах
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Елена
Новости ФНС

ФНС изменила сроки публикации о задолженностях в открытом доступе

Важная информация.

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Инвестиции

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Каждый, кто инвестирует в облигации, рано или рано сталкивается с таким понятием как оферта — законной возможностью для эмитента переобуться на лету. Придумали её явно не для того, чтобы инвестором жить было лучше, но веселее — уж точно. Смотрим, когда это гуд, какие бывают типы оферты, разбираемся в подводных камнях.

Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо

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Американская и международная платёжная система начала обработку внутренних платежей через совместное предприятие NetsUnion JV.

Алоиз Хоффманн
ЕНП (единый налоговый платеж)

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Рассмотрим занятный, но не сильно "подсвеченный" момент, связанный с формированием решения о взыскании налогов и сборов в условиях действия ЕНС. Как следствие — приостановление операций по счетам.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Государственные ведомства

Мишустин пошел на второй срок: какие задачи стоят перед правительством и кто останется в кресле

10 мая 2024 года депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя Правительства России. Его кандидатуру внес президент.

Ак Барс Банк
Факторинг

Виды факторинга: что выбрать бизнесу в 2024 году

Любому бизнесу важно находить эффективные решения по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и поддержанию стабильного денежного потока. Один из наиболее действенных финансовых инструментов — факторинг. Рассмотрим основные виды факторинга и поможем определиться с выбором оптимального решения для вашего бизнеса.

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Инвестиции

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Продал акции Газпрома. Какие акции покупать вместо них?
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Как мы помогли нашему клиенту выиграть процесс в Лондонском международном арбитражном суде

Как мы помогли нашему клиенту выиграть процесс в Лондонском международном арбитражном суде
Общество

Куда идут в аспирантуру: самые востребованные направления

Росстат назвал самые распространенные направления подготовки среди выпускников в аспирантуре по итогам 2023 года.

УК РФ

На юрлиц стали чаще возбуждать уголовные дела за таможенные нарушения

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Стартовал эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетками: что дает

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся на Госуслугах. Их можно использовать наравне с бумажными.

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Договор ГПХ: на какой срок можно заключить

Компании и предприниматели сотрудничают с внештатниками на основании договора ГПХ. Рассказываем, на какой срок можно составить договор гражданско-правового характера, и какие последствия могут быть, если указать срок неверно.

Договор ГПХ: на какой срок можно заключить