Поставлена задача войти в число 25 ведущих стран мира по роботизации

Для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» президент поставил задачу по плотности роботизации.

К 2030 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Это следует из указа о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который сразу после инаугурации подписал Путин.

Также стоит задача формировать сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создать необходимую инфраструктуру для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков.

Должна увеличиться доля креативных (творческих) индустрий в экономике.

Ранее мы писали, какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям.