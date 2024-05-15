Какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям

В рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» президент установил целевые показатели и задачи в том числе относительно инвестиций.

К 2030 году должно произойти увеличение объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года — за счет постоянного улучшения инвестиционного климата.

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» внутренние затраты на исследования и разработки должны увеличиться к 2030 году не менее чем до 2% ВВП. В том числе за счет увеличения инвестиций от частного бизнеса на эти цели не менее чем в 2 раза.

В целях цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы в 2025–2030 годах темпа роста инвестиций в отечественные ИТ-решения должен быть вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта.

Сразу после инаугурации Путин подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ранее мы писали, что к 2030 году Россия должна выйти на 4-е место в мире по ВВП.